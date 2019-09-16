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13:10   16 Сентября 2019
Россия

Устинов, травмировавший омоновца на незаконном митинге в Москве, получил 3,5 года колонии

Устинов, травмировавший омоновца на незаконном митинге в Москве, получил 3,5 года колонии

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе незаконного митинга в центре столицы, об этом сообщает РИА Новости в понедельник. 

По материалам следователей, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал участника массовых беспорядков на незаконной акции в Москве Устинова, который нарушал общественный порядок. Тот оказал активное сопротивление, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Устинов вину не признал.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, и получил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 

Ранее реальные сроки лишения свободы получили пятеро участников незаконных акций. За атаки на бойцов омоновцев Евгений Коваленко осужден на 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков - получили по три заключения, Данила Беглец - два. Константина Котова приговорили к четырем годам за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

Обвиненный в экстремизме блогер Владислав Синица осужден на 5 лет колонии. Он призывал в соцсетях к убийствам детей полицейских, которые обеспечивали безопасность на незаконных акциях в столице.

А тем временем так называемые лидеры «оппозиции» блогер Алексей Навальный и подделывавшая подписи для регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь веселятся на свободе. Стало известно, что Навальный улетел в США, а Соболь катается на кабриолете по берегу Средиземного моря. 

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Автор: Олег Королев
#суд #митинг #устинов

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