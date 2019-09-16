Учения «Центр 2019» покажут окопавшимся в Афганистане американцам мощь армии РФ

Сегодня рано утром началась основная фаза учений российской армии «Центр-2019», где основную роль будут играть части Центрального военного округа и приданные им для усиления подразделения Восточного военного округа, ВДВ, а также корабли Каспийской военной флотилии.

О чем говорит легенда

Легенда учений гласит, что в некой точке Средней Азии вдруг появилась некая угроза со стороны «международного терроризма», которую нужно быстро блокировать и уничтожить. Причем в минимально возможные сроки, пока она не успела укорениться и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Легенда отнюдь не фантастическая. Если вспомнить недавнюю историю Ближнего Востока, то в 2014 году из пустынных районов Сирии и Ирака вдруг «неожиданно» появились организованные и многочисленные отряды ИГ («Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Ред.). За считанные недели террористы полностью разгромили деморализованную иракскую армию и вышли на подступы к Багдаду.

И только ценой неимоверных усилий со стороны шиитского ополчения, Ирана и даже США (которые посчитали, что падение относительно лояльного багдадского режима им не выгодно) эту угрозу удалось ликвидировать. А затем, в течение долгих четырех лет, силы коалиции медленно вытесняли ИГ с оккупированных территорий. Война для Ирака закончилась кровавым многомесячным штурмом Мосула. Тягот можно было бы избежать, если бы летом 2014-го была бы сила, способная быстро и эффективно остановить распространение «черной угрозы».

Особенности учений российской армии

Их масса и они также весьма интересны сами по себе. Чтобы понять дальнейшее, надо вспомнить суть аналогичных финальных ежегодных учений «Запад 2017» и «Восток 2018».

В 2017 году Москва и Минск отрабатывали развертывание Западного фронта Союзного государства и отражение угрозы со стороны НАТО. Совместные маневры российской и белорусской армии должны были остудить горячие головы за океаном, считавшим, что на Россию можно давить в решении европейских проблем и с использованием военной силы.

Тогда в сентябре 2017-го в течение недели на Запад были переброшены передовые части сил 1 ТА, которые совместно с частями трех воздушно-десантных дивизий ЗВО (79-я, 9-я, и 106-я) должны были вначале обеспечить прикрытие развертывания основных сил округа, а затем коротким ударом ликвидировать угрозу с западного направления. При необходимости группировка могла обеспечить соединение с частями «окруженными» в Калининграде и тем самым обезопасить Петербург и освободить основные силы 6 общевойсковой армии для дальнейшего усиления западного фронта.

При этом развертывание российской армии было проведено четко и в положенные сроки, а сама войсковая операция по ликвидации угрозы была проведена намного организованнее, чем «встречные» учения стран НАТО в Норвегии в 2018-ом.

В 2018 на главных военных учениях года инспектировались войска Восточного военного округа, которым предстояло совместно с китайскими и монгольскими военными отставать восточные границы Евразии от агрессивно-настроенных стран «заокеанья». В их рамках была организована переброска из глубины России значительных контингентов войск ЦВО (от Поволжья и далее на восток), которые практически с ходу успешно вступили в условный «бой», развернувшийся от Заполярья до Амура. Таким образом уже в рамках этих учений отрабатывалось взаимодействие стран членов ШОС, которые формально в военном плане пока не союзники, но их интересы заставляют совместно реагировать на военные угрозы со стороны.

В учениях текущего года число стран участниц выросло в разы. Помимо России, выставившей более 100 тысяч штыков, в маневрах приняли участие военные из Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Уже беглый взгляд на карту говорит о том, кого именно страны-участники считают для себя главной угрозой. Это Афганистан и окопавшиеся там американцы, которые за 18 лет своего нахождения в регионе сумели создать самоподдерживающуюся террористическую угрозу для всех окружающих стран. И что еще примечательно, все эти государства, в том числе и недавно принятые традиционные противники – Индия и Пакистан, теперь рука об руку в рамках ШОС борются с международным терроризмом. А это означает выход Шанхайского сотрудничества на новый уровень. Теперь это не просто экономический союз по интересам, но и костяк геополитического образования, зоной ответственности которого является вся территория Большой Евразии.

И именно уничтожение угрозы со стороны американцев в регионе постепенно становится для стран-участниц задачей номер один, вокруг которой они готовы объединять свои усилия. В том числе и те государства, которые еще недавно смотрели друг на друга через прицел.

И именно этот вывод является главнейшим уроком текущих учений, которые, вероятней всего, как и предыдущие пройдут на очень высоком организационном и техническом уровне, демонстрируя возросшую мощь российской армии.

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