Эстония выступает против снятия антироссийских санкций, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Урмас Рейнсалу. По его словам, власти Эстонии не готовы к снятию санкций с России в обмен на улучшение сотрудничества.

В интервью местным СМИ глава МИД Эстонии заявил, что властям страны неважно, какими красивыми словами будет приукрашено «прагматичное сотрудничество» с Россией, именно поэтому нельзя отказываться от исполнения введенных Евросоюзом ограничений. Кроме того, глава министерства иностранных дел Эстонии заявил, что Запад не станет снимать санкции с России. Также он заявил, что вопросом национальной безопасности страны является «предотвращение агрессии на Украине».

Урмас Рейнсалу отметил, что Эстония будет убеждать европейские страны не снимать антироссийские санкции, если страны ЕС решат снять ограничения. По мнению политика, односторонние отказы европейских государств в таком случае станут аморальными и нерациональными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС не снимать санкций в отношении России.