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12:53   16 Сентября 2019
Россия

Правительство обязало снимать на видео отлов бездомных животных в России

Правительство обязало снимать на видео отлов бездомных животных в России

Специалисты, работающие с бездомными животными, обязаны следовать новым правилам гуманного отлова животных, а также снимать этот процесс на видео. Об этом 16 сентября сообщает Минприроды. 

Методические указания, регулирующие вопрос обращения с животными без хозяев, были приняты для реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ведомство сообщило, что теперь устанавливается новая обязанность — процесс отлова животных без владельцев, а также процесс возврата животных к прежнему хозяину должен быть снят на видео. Кроме этого, установлены правила транспортировки животных без владельцев, в том числе предельное количество перевозимых в машине животных, а также сроки передачи животного в приют с момента отлова и максимальное время перевозки. 

Ведомство уточнило, что новые правила написаны для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с областью ответственного обращения с животными. 

«Утверждение методических указаний позволяет обеспечить регулирование численности животных без владельцев наиболее безопасными для животных способами, осуществлять эти действия гуманными методами, исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья животным, а также обеспечить возможность возврата животных их законным владельцам», — говорится в релизе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #бездомные животные #отлов животных

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