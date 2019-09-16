Правительство обязало снимать на видео отлов бездомных животных в России

Специалисты, работающие с бездомными животными, обязаны следовать новым правилам гуманного отлова животных, а также снимать этот процесс на видео. Об этом 16 сентября сообщает Минприроды.

Методические указания, регулирующие вопрос обращения с животными без хозяев, были приняты для реализации Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ведомство сообщило, что теперь устанавливается новая обязанность — процесс отлова животных без владельцев, а также процесс возврата животных к прежнему хозяину должен быть снят на видео. Кроме этого, установлены правила транспортировки животных без владельцев, в том числе предельное количество перевозимых в машине животных, а также сроки передачи животного в приют с момента отлова и максимальное время перевозки.

Ведомство уточнило, что новые правила написаны для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с областью ответственного обращения с животными.