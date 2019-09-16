Захарова считает, что компьютерные игры про войну опасны для детей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что современные компьютерные игры демонстрируют детям, что вести войну - это нормально. По ее мнению, создатели подобных игр не осознают, какую угрозу они несут.

Дипломат отметила, что сейчас компьютерные игры устроены так, что персонажи с символикой одного государства должны убить персонажей в форме и с символикой другого государства.

«Ребенка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства, что ты ведешь войну, что перед тобой люди в национальной форме стран. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно», — сказала Захарова.

То же самое происходит в современном кино, отметила представитель МИД РФ. В частности, в фильмах часто показывается «достаточно легкое и безответственное отношение» к катастрофам, которые связаны с оружием массового уничтожения.