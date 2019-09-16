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12:52   16 Сентября 2019
Россия

Захарова считает, что компьютерные игры про войну опасны для детей

Захарова считает, что компьютерные игры про войну опасны для детей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что современные компьютерные игры демонстрируют детям, что вести войну - это нормально. По ее мнению, создатели подобных игр не осознают, какую угрозу они несут.

Дипломат отметила, что сейчас компьютерные игры устроены так, что персонажи с символикой одного государства должны убить персонажей в форме и с символикой другого государства. 

«Ребенка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства, что ты ведешь войну, что перед тобой люди в национальной форме стран. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно», — сказала Захарова. 

То же самое происходит в современном кино, отметила представитель МИД РФ. В частности, в фильмах часто показывается «достаточно легкое и безответственное отношение» к катастрофам, которые связаны с оружием массового уничтожения.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #захарова #мид рф #компьютерные игры

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