Покрас Лампас изменил эскиз «Супрематического креста» в Екатеринбурге

Стрит-арт художник Арсений Пыженков, более известный под псевдонимом Покрас Лампас, решился на изменение эскиза «Супрематического креста» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия» 16 сентября.

«Рассказываем, как изменился эскиз, который поддержали люди из разных сфер гражданского общества», — указано в публикации.

Из-за протеста православных активистов, художник решил отказаться от формы креста. В сообщении отмечается, что Лампас «незначительно изменил эскиз, без потери эстетических качеств». Теперь изображение состоит из прямоугольников, в которые вписана каллиграфия. Кроме этого, работа сохранила высказывание из манифеста Казимира Малевича:

«Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу».

Покрас и организаторы фестиваля Стенограффия в Екатеринбурге показали новый эскиз работы на Уралмаше — теперь это не совсем крест и больше проблем от активистов быть не должно pic.twitter.com/pMdRNzw71m — Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) September 16, 2019

В пресс-службе добавили, что дата визита стрит-арт художника находится на стадии обсуждения.

В июле художник закончил работу под названием «Супрематический крест» в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенограффия». 19 июля на Площади первой пятилетки начались дорожные работы, в ходе которых его работу залили гудроном. Екатеринбургские власти обещали наказать виновных, а Лампас намеревался восстановить работу. Однако против этого выступили верующие: 25 августа они вышли на площадь и высказались против восстановления. Из-за этого автор отложил визит в город, который намечался на 26 августа.