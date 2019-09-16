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12:41   16 Сентября 2019
Россия

Покрас Лампас изменил эскиз «Супрематического креста» в Екатеринбурге

Покрас Лампас изменил эскиз «Супрематического креста» в Екатеринбурге

Стрит-арт художник Арсений Пыженков, более известный под псевдонимом Покрас Лампас, решился на изменение эскиза «Супрематического креста» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия» 16 сентября.

«Рассказываем, как изменился эскиз, который поддержали люди из разных сфер гражданского общества», — указано в публикации.

Из-за протеста православных активистов, художник решил отказаться от формы креста. В сообщении отмечается, что Лампас «незначительно изменил эскиз, без потери эстетических качеств». Теперь изображение состоит из прямоугольников, в которые вписана каллиграфия. Кроме этого, работа сохранила высказывание из манифеста Казимира Малевича:

«Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу».

В пресс-службе добавили, что дата визита стрит-арт художника находится на стадии обсуждения.

Покрас Лампас изменил эскиз «Супрематического креста» в Екатеринбурге

В июле художник закончил работу под названием «Супрематический крест» в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенограффия». 19 июля на Площади первой пятилетки начались дорожные работы, в ходе которых его работу залили гудроном. Екатеринбургские власти обещали наказать виновных, а Лампас намеревался восстановить работу. Однако против этого выступили верующие: 25 августа они вышли на площадь и высказались против восстановления. Из-за этого автор отложил визит в город, который намечался на 26 августа.

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Автор: Анна Манц
#екатеринбург #искусство #крест #стрит-арт

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