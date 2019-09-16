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12:44   16 Сентября 2019
Весь мир

Минэнерго США согласилось выделить нефть из стратегического резерва

Минэнерго США согласилось выделить нефть из стратегического резерва

Американский министр энергетики Рик Перри в понедельник, 16 сентября, сообщил, что ведомство готово выделить необходимое количество нефти из стратегического резерва США для стабилизации рынка после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва страны. Йеменские повстанцы-хуситы в субботу, 14 сентября, заявили, что с помощью беспилотников атаковали объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Государственный секретарь США Майк Помпео добавил, что атаковать могли не из Йемена, а из Ирана. Министерство иностранных дел Ирана назвало ложью обвинения Помпео.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #нефть #саудовская аравия #минэнерго сша

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