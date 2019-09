Минэнерго США согласилось выделить нефть из стратегического резерва

Американский министр энергетики Рик Перри в понедельник, 16 сентября, сообщил, что ведомство готово выделить необходимое количество нефти из стратегического резерва США для стабилизации рынка после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва страны. Йеменские повстанцы-хуситы в субботу, 14 сентября, заявили, что с помощью беспилотников атаковали объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Государственный секретарь США Майк Помпео добавил, что атаковать могли не из Йемена, а из Ирана. Министерство иностранных дел Ирана назвало ложью обвинения Помпео.

The Strategic Petroleum Reserve is the world's largest supply of emergency crude oil. Decisions to withdraw crude oil from the SPR are made by the President under the authorities of the Energy Policy and Conservation Act. More SPR facts: https://t.co/iD14Vr3WbP pic.twitter.com/X0bZO57YrT