Минэнерго США согласилось выделить нефть из стратегического резерва

Американский министр энергетики Рик Перри в понедельник, 16 сентября, сообщил, что ведомство готово выделить необходимое количество нефти из стратегического резерва США для стабилизации рынка после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва страны. Йеменские повстанцы-хуситы в субботу, 14 сентября, заявили, что с помощью беспилотников атаковали объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Государственный секретарь США Майк Помпео добавил, что атаковать могли не из Йемена, а из Ирана. Министерство иностранных дел Ирана назвало ложью обвинения Помпео.