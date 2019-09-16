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12:42   16 Сентября 2019
Россия

Присяжные повторно рассмотрят дело о нападении на ОМОН в Петербурге

Присяжные повторно рассмотрят дело о нападении на ОМОН в Петербурге

Почти четыре года назад, 4 декабря, вооруженные автоматами неизвестные напали на полицейский автомобиль, перевозивший более 24 миллионов рублей — один омоновец был убит, но коллегия присяжных оправдала подозреваемых в суде в 2016 году.

В полицейском автомобиле перевозили «черный нал», предназначенный для выплат гастарбайтерам на нескольких стройках одной компании в Мурино. Находившийся в машине замкомандира северо-западного транспортного ОМОНа Анатолий Яблоков был убит, водителя Станислав Барканов налетчики тяжело ранили.

По единогласному решению присяжных трое подозреваемых были оправданы в апреле тремя годами ранее, сообщает «Петербургский Дневник». Такое решение было принято несмотря на ДНК одного из подозреваемых на использованном при налете автомобиле, совпавшие номера машины (через которые полицейским и удалось выйти на подозреваемых), а также на факт покупки всеми тремя дорогостоящих автомобилей после ограбления.

Присяжные повторно рассмотрят дело о нападении на ОМОН в Петербурге

В конце мая Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор всем трем фигурантам, выпущенным ранее из под стражи. В понедельник 16 сентября состоится новое заседание суда присяжных, где суд может поставить вопрос об избрании меры пресечения. Пока что подозреваемые находятся на свободе и не пытаются скрыться от следствия.

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Автор: Тимофей Булочкин
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