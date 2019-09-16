Уфолог рассказал, зачем космонавтам брать в полет оружие со сменными стволами

Беседуя с «Политикой Сегодня», уфолог и замдиректора объединения «Космопоиск» Александр Петухов рассказал, что огнестрельное оружие всегда входило в состав аварийного запаса российских космонавтов.

«Никто его не отменял. У них есть еще специальное оружие со сменяемыми стволами, потому что не известно, где может космонавт приземлиться», — объяснил Петухов.

Исследователь привел пример, как в 1965 году космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев из-за сбоя в тормозной системе приземлились в заснеженной глухой тайге, в которой провели около 48 часов. Спасатели вызволяли их на лыжах, потому как другого способа добраться до космонавтов по дремучему лесу не было.

«А там мишки водятся. Не инопланетян же они отстреливать будут! Здесь вопрос стоит в использовании оружия при неисправности тормозных систем и других проблем», — полагает уфолог.

По официальной информации, начиная с 2007 года, в аварийный запас российских космонавтов огнестрельное оружие не входит. Ранее ГК «Роскосмос» заявила, что добавлять пистолет в экипировку космонавтов не собирается. Это связано с развитыми системами навигации и отслеживанием космических объектов.