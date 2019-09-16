Говорить об улучшении отношений РФ и Украины пока преждевременно, заявила Захарова

Говорить об улучшении отношений России и Украины пока преждевременно, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По мнению Захаровой, время говорить об улучшении отношений пока не пришло, делать это рано.

Захарова выразила мнение, что выводы нужно делать после конкретных шагов и позитивных сдвигов, но пока о прогнозах говорить рано. Кроме того, она отметила, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной стал позитивным шагом на пути к улучшению отношений.

По словам Захаровой, нет позитивных изменений в контактах с министерством иностранных дел Украины, на это не удалось повлиять даже в связи со сменой украинского министра, отмечает она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила данные о работе Олега Смоленкова в посольстве США, но заявила, что лично с ним не знакома и по работе не пересекалась.