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12:32   16 Сентября 2019
Россия

Ростовская чиновница пожаловалась на Шнурова в полицию за мат на концерте

Ростовская чиновница пожаловалась на Шнурова в полицию за мат на концерте

Сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО Александра Мирошниченко пожаловалась в полицию на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за мат на концерте. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

Концерт Шнурова в Ростове-на-Дону прошел 13 сентября и собрал 46 тысяч человек, что стало рекордом для городского стадиона. Такого количества людей в одном месте не было даже во время топовых матчей ЧМ-2018. 

«В настоящее время по факту использования ненормативной лексики собран материал для возбуждения административного дела по статье «Мелкое хулиганство», в дальнейшем материалы будут направлены в суд», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства. 

Источник агентства также напомнил, что за мелкое хулиганство певцу грозит штраф от 500 рублей до тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. 

Шнуров создал группу «Ленинград» в 1997 году. Он является ее лидером, написал большинство песен. Чаще всего песни сопровождаются большим количеством нецензурной брани. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ростов-на-дону #общество #шнуров #нецензурная лексика

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