Свыше 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР утратят силу в феврале 2020 года

Более 20 тысяч правовых актов советских времен 1 февраля будущего года могут признать утратившими силу, сообщили в пресс-службе российского министерства юстиций 16 сентября.

Отмечается, что все они приняты в период с 1917 по 1991 годы и затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и прочие.

Вице-премьер Константин Чуйченко ранее указывал, что эти документы попадают под ревизию законов, которую прозвали «регуляторной гильотиной». Точный перечень таких актов будет разработан заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, подчеркнули в Минюсте.

Вместе с тем, ведомству поручили подготовить проект соответствующего постановления до 15 ноября этого года.