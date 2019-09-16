МИД КНР оценил заявление Лаврова о взаимоотношениях России и Китая

Китай высоко ценит положительную оценку главы МИД РФ Сергея Лаврова тесного сотрудничества Москвы и Пекина. Власти КНР согласны, что любые попытки рассорить две страны обречены на провал, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее Лавров заявил, что совместная работа России и Китая настолько активна, что третьи силы не смогут «вбить клин» между Москвой и Пекином. Отношения двух стран уже давно переросли в товарищеские и конструктивные.

В китайском ведомстве заявили, что высоко ценят комментарии Лаврова. В этом году исполнится 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой.

«Эти отношения продемонстрировали устойчивость к изменению международной ситуации, показали свою жизнеспособность и большой потенциал», — добавила дипломат.

Хуа Чуньин подчеркнула, что двустороннее сотрудничество РФ и КНР является образцом взаимодействия двух крупных держав, они не направлены против третьих стран и отличаются тем, что стороны выбирают диалог, а не конфронтацию, партнерство вместо союзов.