Минтруд заявил о недопустимости проверки сотрудников на полиграфе без их согласия

Минтруд заявил о недопустимости приема решений о сотрудниках после их проверки на полиграфе. Об этом заявил представитель ведомства Дмитрий Баснак, выступая на конференции министерства труда и генеральной прокуратуры «Участие организаций в противодействии коррупции».

По его словам, итоги проверки на полиграфе не могут являться основанием для принятия правового решения в отношении кого-либо из сотрудников. Представитель министерства труда заявил, что применение полиграфа нарушает требования закона, если правила о применении «детектора лжи» прописаны во внутренних документах учреждения.

Дмитрий Баснак напомнил, что достоверность данных, полученных при проверке на полиграфе, не доказана, поэтому в соответствии с законом нельзя проводить исследования, если сотрудник не давал согласие на это. Директор департамента отметил, что это является прямым нарушением российской Конституции.