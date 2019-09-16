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12:16   16 Сентября 2019
Весь мир

Ocean Viking собирается возобновить спасение мигрантов у Ливии

Ocean Viking собирается возобновить спасение мигрантов у Ливии

Благотворительное спасательное судно Ocean Viking готовилось в воскресенье, 15 сентября, вернуться к спасению выживших после кораблекрушения у берегов Ливии. Ранее судно высадило 82 мигранта на небольшом итальянском острове Лампедуза после более чем шести дней в море.

В рамках специального европейского соглашения Италия, Франция и Германия примут по 24 мигранта. Итальянские СМИ сообщили, что Португалия заберет восемь человек, а Люксембург — два. После высадки мигрантов Ocean Viking вернется к поисково-спасательной миссии в Центральном Средиземноморье, потому что люди продолжают гибнуть в этих водах.

Новое итальянское правительство разрабатывает собственную политику в отношении мигрантов после 14 месяцев жесткой позиции экс-министра внутренних дел Маттео Сальвини в отношении как благотворительных судов, так и беженцев. Италия и Мальта считают, что несут непропорциональную ответственность за мигрантов, которые совершают опасный переход через Средиземное море, поскольку являются ближайшими странами Европейского союза к Ливии, откуда бегут люди.

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Автор: Анатолий Кубарев
#италия #мигранты #ливия #спасение

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