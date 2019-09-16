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12:09   16 Сентября 2019
Весь мир

Пять человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Пять человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Взрыв самодельной бомбы в провинции Фарах в Афганистане унес жизни пяти человек, в том числе женщин и детей. Об этом 16 сентября сообщает агентство Khaama, ссылаясь на источник в местной полиции. 

По информации агентства, взрыв случился в воскресенье в городе Фарах. Отмечается, что он был направлен против гражданского транспортного средства. Кто стоит за за взрывом — пока неясно, ведь ни одна из действующих группировок не брала ответственность за преступление. 

Правительственные силы и боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан», захватившие значительную территорию в сельских районах страны и развернувшие наступление на крупные города, воюют друг с другом. Кроме этого, в Афганистане также усиливается влияние запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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