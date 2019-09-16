Пять человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Взрыв самодельной бомбы в провинции Фарах в Афганистане унес жизни пяти человек, в том числе женщин и детей. Об этом 16 сентября сообщает агентство Khaama, ссылаясь на источник в местной полиции.

По информации агентства, взрыв случился в воскресенье в городе Фарах. Отмечается, что он был направлен против гражданского транспортного средства. Кто стоит за за взрывом — пока неясно, ведь ни одна из действующих группировок не брала ответственность за преступление.

Правительственные силы и боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан», захватившие значительную территорию в сельских районах страны и развернувшие наступление на крупные города, воюют друг с другом. Кроме этого, в Афганистане также усиливается влияние запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».