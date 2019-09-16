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11:49   16 Сентября 2019
Россия

Российский парусник «Крузенштерн» подготавливают к трансатлантическому плаванию

Российский парусник «Крузенштерн» подготавливают к трансатлантическому плаванию

Представитель медиацентра кругосветного плавания парусников Федерального агентства по рыболовству в понедельник, 16 сентября, сообщил, что российский учебный парусник «Крузенштерн» перешел из Калининграда на судоремонтный завод в город Светлый, чтобы подготовиться к трансатлантическому плаванию в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками.

По его словам, сотрудники Светловского судоремонтного завода тщательно осмотрят учебное парусное судно, отремонтируют и подготовят «Крузенштерна» к предъявлению российскому морскому регистру судоходства. Подготовка парусника пройдет в два этапа. Сначала проведут ревизию танков пресной воды, частично благоустроят служебные и жилые помещения для экипажа, улучшат систему кондиционирования воздуха. Планируют установить две новые опреснительные установки.

В середине октября подготовят служебные помещения, частично отремонтируют судовые системы и механизмы. Ожидается, что к 26 ноября «Крузенштерн» полностью подготовят к трансатлантическому плаванию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #плавание #крузенштерн #парусник

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