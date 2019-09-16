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12:04   16 Сентября 2019
Россия

Большинству россиян нужен доход от 35 тысяч рублей, чтобы откладывать деньги

Большинству россиян нужен доход от 35 тысяч рублей, чтобы откладывать деньги

Минимальный доход для сбережений начинается от 35 тысяч рублей на члена семьи, следует из опроса, результаты которого опубликовали на портале РБК.

Согласно данным, для того, чтобы начать откладывать деньги только 17,5 процентам опрошенных хватило бы 25–35 тысяч рублей в месяц на человека. Еще 16,9 процентов готовы начать сберегать при зарплате 35–45 тысяч. Большинство — а именно 27,1 процента опрошенных — могут откладывать при доходе 45–55 тысяч, а 20,9 процента заявили, что им необходимо для этого более 55 тысяч рублей.

Вместе с этим, почти 60 процентов респондентов не располагают сбережениями.

Что касается целей, то 23,9 процента откладывают «на черный день», а 16,2 процента — на путешествие или дорогостоящие покупки, в частности на приобретение собственной жилплощади.

Опрос организовал научно-технический центр «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Он проводился в июле этого года. В мероприятии поучаствовали полторы тысячи россиян, которых отбирали по репрезентативной выборке.

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Автор: Анна Манц
#опрос #доход #сбережения

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