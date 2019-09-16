Захарова подтвердила данные о работе Смоленкова в посольстве США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила данные о работе Олега Смоленкова в российском посольстве США. Об этом она заявила в интервью Telegram-каналу «Расстрига».

По словам Захаровой, лично она не знала Смоленкова, но какое-то время он действительно работал в посольстве России в Вашингтоне. Захарова отметила, что Смоленков занимался хозяйственными вопросами. Также она заявила, что Россия сделала запрос по линии правоохранителей, при этом когда СМИ США готовили материал про Смоленкова, к России они не обращались. Захарова назвала поведение канала CNN странным, так как обычно американские СМИ обращаются к российской стороне за комментарием на подобные темы.

Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что материал про Олега Смоленкова вышел в США неслучайно, так как в стране начинается пора перед выборами президента Соединенных Штатов, и ряду кандидатов был бы выгоден выход такой информации.

На минувшей неделе телеканал CNN сообщил, что США якобы имели «информатора» Олега Смоленкова из России. По данным телелеканала, он работал в правительстве, но из США его вывезли в 2017 году. Источники телеканала сообщали, что это произошло из-за боязни того, что Дональд Трамп и его сторонники раскроют данные о «шпионе». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию телеканала «криминальным чтивом».