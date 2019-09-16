Пистолет в экипировку космонавтов возвращать пока не собираются

Роскосмос пока не рассматривает возможность добавить пистолет в экипировку космонавтов. При необходимости это будет сделано, отметил глава Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что пистолет нужен космонавтам в случае посадки в районе, где могут обитать опасные дикие животные. По мнению самого Позднякова, сейчас технические средства позволяют установить контакт со спасателями практически из любой точки мира, поэтому острой необходимости в пистолете нет. Кроме того, местоположение спускаемого аппарата космического корабля определяется навигационными спутниковыми системами.

Оружие входило в экипировку космонавтов до 2007 года. Со времен Юрия Гагарина до 1986 года это был пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82.