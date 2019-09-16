Навальный и Соболь веселятся на курортах, забыв об оказавшихся за решеткой соратниках

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный и его соратница, экс-кандидат в депутаты Любовь Соболь, уехали на шикарный отдых в Калифорнию и Кипр, пока участники устроенных ими незаконных митингов сидят за решеткой.

О своих приключениях в Калифорнии Навальный рассказал подписчикам в Instagram, подчеркнув, что даже на отдыхе в другой стране продолжает агитировать людей, рассказывая им про свои сомнительные инициативы. Например, провалившуюся стратегию предвыборного «Умного голосования», где россияне должны голосовать по указке блогера, он счел прекрасной темой для обсуждения со случайно встреченными в США незнакомыми соотечественниками. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Навальный неоднократно уезжал отдыхать с семьей в Италию, снимая там дорогостоящие виллы для проживания на средства, выведенные незадолго до его отъездов со счетов «ФБК».

В то же время бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, не зарегистрированная из-за фальсифицированных подписей, не стала отставать от начальника и тоже отправилась на дорогостоящий курорт — Кипр. Подписчикам в Instagram она продемонстрировала поездку на шикарном кабриолете по морскому побережью и поделилась опасениями, что может стать вскоре «невыездной» из-за многомиллионных исков, назначенных ей судом за организацию несогласованных протестных акций в Москве накануне выборов.

После несанкционированных митингов, организованных командой Навального и в частности Соболь, юристке назначили штрафы в 1 230 000 рублей, в то время как некоторые участники этих акций оказались под арестом. При этом самостоятельно оплачивать девушка свои штрафы не собирается — для этого она просит деньги у россиян.

12 сентября против юриста «ФБК» Соболь и главы «отдела расследований фонда» Георгия Албурова подали пять исковых заявлений в Симоновский районный суд Москвы. Также в рамках расследования уголовного дела об отмывании «Фондом борьбы с коррупцией» крупных сумм денег, возбужденного 4 сентября Басманным судом, в десятках штабов блогера по всей России проходят обыски.