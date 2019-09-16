Новый комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили на военных учениях под Воронежем

Новейший высокомобильный комплекс РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «Палантин» дебютировал на двусторонних полковых учениях, прошедших в Воронежской области.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня «Палантин» впервые был использован для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России и будет использовать защиту от высокоточного оружия и ракетно-пушечного вооружения «противника» в ходе тактического замысла учения», - говориться в распространенном заявлении.

Там же отмечается, что в задачу батальонной тактической группы комплекса входило подавление системы радиосвязи и радиоэлектроенной разведки противника на полосе шириной порядка тысячи километров.

В ЗВО уточнили также, что аппаратура позволяет «ослепить» противника в ультракоротковолновом и коротковолновом диапозонах, лишив его при этом связи, как сотовой, так и транкинговой.

«Для прикрытия трехтысячной группировки войск и более 500 единиц вооружения и военной техники, развернутых на военных полигонах в Брянской, Белгородской и Воронежской области для комплекса приданы и подразделения противовоздушной обороны полкового уровня, такие как «Шилка», «Тунгуска», «Тор», - добавили в округе.

Напомним: ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за пять лет в подразделения радиоэлектронной борьбы поступило свыше 600 новейших комплексов и сейчас современной техники РЭБ в войсках составляет 67%, а к 2021 году этот показатель будет доведен до 70%.

Как сообщали российские СМИ, при активном участии главы Минобороны Сергея Шойгу была создана сбалансированная структура войск РЭБ и выстроена современная система вооружения, которая объединяет воздушный, наземный и морской компоненты в звеньях управления. Начиная с 2013 года, российскими специалистами было создано 19 новейших образцов систем радиоэлектронной борьбы, при этом дальность радиоподавления была увеличена в 3,5 раза. Как подчеркнул Шойгу, все отечественные средства РЭБ разрабатывались с учетом перспективы развития иностранных систем управления войсками и вооружением.