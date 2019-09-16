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12:28   16 Сентября 2019
Россия

Новый комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили на военных учениях под Воронежем

Новый комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили на военных учениях под Воронежем

Новейший высокомобильный комплекс РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «Палантин» дебютировал на двусторонних полковых учениях, прошедших в Воронежской области.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня «Палантин» впервые был использован для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России и будет использовать защиту от высокоточного оружия и ракетно-пушечного вооружения «противника» в ходе тактического замысла учения», - говориться в распространенном заявлении.

Там же отмечается, что в задачу батальонной тактической группы комплекса входило подавление системы радиосвязи и радиоэлектроенной разведки противника на полосе шириной порядка тысячи километров.

В ЗВО уточнили также, что аппаратура позволяет «ослепить» противника в ультракоротковолновом и коротковолновом диапозонах, лишив его при этом связи, как сотовой, так и транкинговой.

«Для прикрытия трехтысячной группировки войск и более 500 единиц вооружения и военной техники, развернутых на военных полигонах в Брянской, Белгородской и Воронежской области для комплекса приданы и подразделения противовоздушной обороны полкового уровня, такие как «Шилка», «Тунгуска», «Тор», - добавили в округе.

Новый комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили на военных учениях под Воронежем

Напомним: ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за пять лет в подразделения радиоэлектронной борьбы поступило свыше 600 новейших комплексов и сейчас современной техники РЭБ в войсках составляет 67%, а к 2021 году этот показатель будет доведен до 70%.

Как сообщали российские СМИ, при активном участии главы Минобороны Сергея Шойгу была создана сбалансированная структура войск РЭБ и выстроена современная система вооружения, которая объединяет воздушный, наземный и морской компоненты в звеньях управления. Начиная с 2013 года, российскими специалистами было создано 19 новейших образцов систем радиоэлектронной борьбы, при этом дальность радиоподавления была увеличена в 3,5 раза. Как подчеркнул Шойгу, все отечественные средства РЭБ разрабатывались с учетом перспективы развития иностранных систем управления войсками и вооружением.

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Автор: Александр Люблинский
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