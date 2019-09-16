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11:25   16 Сентября 2019
Весь мир

Роухани не встретится с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Роухани не встретится с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави в понедельник, 16 сентября, в ходе пресс-конференции​​​ заявил, что иранский лидер Хасан Роухани не планирует встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

«Я не подтверждаю»,  — ответил Мусави на вопрос о возможной встрече президентов.

По его словам, в повестке Роухани на мероприятиях в Нью-Йорке не стоит встреча с Трампом. Возможно, президент встретится с американскими представителями лишь в рамках группы «5+1», если США прекратят против Ирана «экономический терроризм».

Представитель иранского правительства Али Рабии подтвердил, что Тегеран не собирается проводить официальные встречи с Вашингтоном. По его словам, иранская сторона не видит со стороны США никаких сигналов правдивости в желании вести переговоры.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #оон #трамп #роухани

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