Роухани не встретится с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави в понедельник, 16 сентября, в ходе пресс-конференции​​​ заявил, что иранский лидер Хасан Роухани не планирует встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

«Я не подтверждаю», — ответил Мусави на вопрос о возможной встрече президентов.

По его словам, в повестке Роухани на мероприятиях в Нью-Йорке не стоит встреча с Трампом. Возможно, президент встретится с американскими представителями лишь в рамках группы «5+1», если США прекратят против Ирана «экономический терроризм».

Представитель иранского правительства Али Рабии подтвердил, что Тегеран не собирается проводить официальные встречи с Вашингтоном. По его словам, иранская сторона не видит со стороны США никаких сигналов правдивости в желании вести переговоры.