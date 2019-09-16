Иркутская чиновница уволилась после подозрений в оскорблении жителей Тулуна

Иркутская чиновница уволилась после подозрений в оскорблении жителей города Тулуна, пострадавших от паводка. Речь идет о руководителе пресс-службы правительства Иркутской области Ирине Алашкевич, которая назвала жителей города «быдлом» и «бичевней».

Женщина уволилась по собственному желанию, сообщает ТАСС. В соцсетях Алашкевич пишет, что будет судиться с теми СМИ, кто распространял неверные данные, так как у нее теперь есть на это свободное время. Экс-глава региональной пресс-службы говорит, что из-за случившегося от нее и ее семьи «не отстанут».

Кроме того, Ирина Алашкевия попросила прощения у жителей города Тулун и заявила, что слова адресовала не им, а в запись попали фразы, вырезанные из контекста, а полная версия записи могла бы все расставить по своим местам.

Ранее в сети появилась запись, где предположительно Ирина Алашкевич грубо говорит о пострадавших от паводков в Иркутской области, пришедших на встречу с президентом России Владимиром Путиным. На записи женщина говорит, что сейчас люди «сидят в тепле, с чистой постелью и туалетом, чего не было в их хлеву». По мнению экспертов, на записи присутствует монтаж, будет проводиться еще одна экспертиза. Позднее один из жителей города Тулун напомнил о случившемся на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, который посоветовал властям региона выяснить обстоятельства и принять необходимое решение.