Сенцов вернулся на Украину и заявил, что там «все воюют со всеми»

Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, вернулся на Украину в рамках обмена заключенными и увидел не так много изменений в стране за пять лет, как ожидал.

7 сентября РФ и Украина обменялись заключенными: по 35 граждан с обеих сторон были отправлены из Киева в Москву и наоборот. Российская сторона освободила в том числе и Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

«Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два: 1. Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми», — написал Сенцов в Facebook после возвращения на родину.

Сенцов также отметил, что его «печалит» такая динамика позитивных изменений в стране, но он не теряет надежды на лучшее.

19 июля Киев предложил обменять Сенцова на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного на Украине по подозрению в государственной измене и поддержке непризнанных Киевом республик на востоке Украины. Журналист прибыл в Москву по обмену из Киева и заявил, что надеется на сближение Украины и России после взаимного освобождения заключенных.