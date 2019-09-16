Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Белковский назвал «Умное голосование» Навального ставкой на неудачников

Белковский назвал «Умное голосование» Навального ставкой на неудачников

 Иркутская чиновница уволилась после подозрений в оскорблении жителей Тулуна

Иркутская чиновница уволилась после подозрений в оскорблении жителей Тулуна
Сенцов вернулся на Украину и заявил, что там «все воюют со всеми»

Сенцов вернулся на Украину и заявил, что там «все воюют со всеми»

 Израиль потребовал наказать осквернителей памятника жертвам Холокоста на Украине

Израиль потребовал наказать осквернителей памятника жертвам Холокоста на Украине
Роухани не встретится с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Роухани не встретится с Трампом на полях Генассамблеи ООН

 США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель

США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель
Белковский назвал «Умное голосование» Навального ставкой на неудачников

Белковский назвал «Умное голосование» Навального ставкой на неудачников

 Иркутская чиновница уволилась после подозрений в оскорблении жителей Тулуна

Иркутская чиновница уволилась после подозрений в оскорблении жителей Тулуна
Сенцов вернулся на Украину и заявил, что там «все воюют со всеми»

Сенцов вернулся на Украину и заявил, что там «все воюют со всеми»

 Израиль потребовал наказать осквернителей памятника жертвам Холокоста на Украине

Израиль потребовал наказать осквернителей памятника жертвам Холокоста на Украине
Роухани не встретится с Трампом на полях Генассамблеи ООН

Роухани не встретится с Трампом на полях Генассамблеи ООН

 США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель

США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель
11:16   16 Сентября 2019
Весь мир

США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель

США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель

Переговоры на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном могут начаться в течение ближайших недель. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на официальный источник в правительстве КНДР.

В понедельник, 16 сентября, лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что рабочий диалог между КНДР и США возобновится в скором времени. При этом конкретные сроки политик не огласил.

Диалог между США и Северной Кореей по вопросам денуклеаризации застопорился еще зимой этого года. Тогда двусторонний саммит, на котором прошла встреча лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, закончился без значимых результатов. В июне состоялся еще один саммит в Пханмунджоме. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #трамп #ким чен ын #денуклеаризация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...