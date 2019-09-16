США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель

Переговоры на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном могут начаться в течение ближайших недель. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на официальный источник в правительстве КНДР.

В понедельник, 16 сентября, лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что рабочий диалог между КНДР и США возобновится в скором времени. При этом конкретные сроки политик не огласил.

Диалог между США и Северной Кореей по вопросам денуклеаризации застопорился еще зимой этого года. Тогда двусторонний саммит, на котором прошла встреча лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, закончился без значимых результатов. В июне состоялся еще один саммит в Пханмунджоме. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.