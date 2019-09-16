Петербургский мошенник обманул блокадницу купюрами «банка приколов», сообщили в полиции. Инцидент произошел возле одного из домов на Дачном проспекте.

Преступник подошел к 82-летней бабушке и попросил разменять деньги. У женщины он взял девять тысяч рублей купюрами по 1000 рублей, а взамен отдал ей две пятитысячные купюры. Позднее женщина увидела, что на деньгах написано «билет банка приколов», после этого она отправилась к правоохранителям.

Подозреваемым оказался местный житель, он уже не раз сидел в тюрьме за продажу наркотиков и мошенничество. Мужчину задержали на одном из вокзалов города, сейчас его арестовали. По факту случившегося заведено уголовное дело.