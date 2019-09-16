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10:57   16 Сентября 2019
Россия

Петербургский мошенник обманул блокадницу купюрами «банка приколов»

Петербургский мошенник обманул блокадницу купюрами «банка приколов»

Петербургский мошенник обманул блокадницу купюрами «банка приколов», сообщили в полиции. Инцидент произошел возле одного из домов на Дачном проспекте. 

Преступник подошел к 82-летней бабушке и попросил разменять деньги. У женщины он взял девять тысяч рублей купюрами по 1000 рублей, а взамен отдал ей две пятитысячные купюры. Позднее женщина увидела, что на деньгах написано «билет банка приколов», после этого она отправилась к правоохранителям. 

Подозреваемым оказался местный житель, он уже не раз сидел в тюрьме за продажу наркотиков и мошенничество. Мужчину задержали на одном из вокзалов города, сейчас его арестовали. По факту случившегося заведено уголовное дело. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #петербург

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