Политолог и политтехнолог Станислав Белковский в эфире авторской программы на радио «Эхо Москвы» разгромил проект блогера Алексея Навального «Умное голосование», сообщил «ПолитЭксперт».

При оценке ситуации на политическом поприще не стоит делать ставку только на «успешных» людей, уверен он. Важно давать дорогу и «неудачникам», чтобы за их счет подзаработать очков и выставить себя в лучшем свете.

«Давайте помнить о том, что историю зачастую продвигают неудачники. Из них самый титульный, самый показательный и характерный — это Наполеон Бонапарт, который сначала покорил Европу, а потом в 53 года умер в полном забвении на острове Святой Елены», — привел в пример ведущий.

Под «неудачниками» он имеет в виду деятелей, которые в погоне за общественным благом отказываются от собственных интересов. Им важна перспектива, а не моментальная выгода.

«Именно в этом, собственно, я видел подвох так называемого «Умного голосования». Совершенно не обязательно голосовать за того, кто победит. Потому что победитель может оказаться совсем не тем, кто вам нужен», — прокомментировал Белковский.

Примечательно, что эту теорию «успешных и неудачников» уже можно увидеть на примере результатов единого дня голосования в Санкт-Петербурге. Фальсификации позволили «оппозиционерам», стоящим в списках «Умного голосования», победить в муниципальных выборах ряда округов.

Так, в Мурино мундепами стали самовыдвиженцы, полностью вытеснив представителей партии «Единой России». Такое развитие событий обескуражило их и вызвало «политический паралич». Предвыборную программу они не могут реализовать, так как она касалась озеленения, а до лета еще далеко. Они попросту не знают, что им делать в своих новых креслах.

Как сообщал Telegram-канал «Новости Петербурга» со ссылкой на шеф-редактора издания 47News Юлию Гильмшину, сейчас новоиспеченные муниципальные депутаты ищут компетентного главу администрации Мурино, так как сами не обладают управленческим опытом.

Это вновь доказывает, что проект Навального — не более чем мошенничество, которое призвано не обеспечить права россиян, а дестабилизировать систему государственного управления. По сути, разделение блогером кандидатов на «умных» и «глупых» породило неопределенность, чем россияне досыта наелись еще в «лихие 90-е». «Умное голосование» никак не помогает людям, но создает базу для неконтролируемых народных волнений, которые в конечном счете могут привести к развалу России.