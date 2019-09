Израиль потребовал наказать осквернителей памятника жертвам Холокоста на Украине

Израильский посол на Украине Йоэль Лион резко высказался в адрес вандалов, осквернивших памятник жертвам Холокоста в Николаевской области на Украине, и потребовал привлечь виновных к ответственности.

По словам посла, повреждение монументы является «антисемитским преступлением», совершенным на почве ненависти. Свое возмущение он высказал в микроблоге Twitter.

О повреждении памятного знака жертвам Холокоста, установленного в селе Богдановка Николаевской области Украины, в полицию накануне – в воскресенье 15 сентября сообщили местные жители.

Полиция по факту произошедшего возбудила два уголовных дела, по статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

This is an anti-Semitic hate crime, no doubt, I'm calling upon the Ukrainian government to strongly condemn this crime and promptly bring the perpetrators to justice. @MFA_Ukraine @ZelenskyyUa@TheBankova @AvakovArsen @VPrystaiko @TheIHRA @WorldJewishCong @IuliiaMendel https://t.co/9znHyKr2ao