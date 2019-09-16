Израиль потребовал наказать осквернителей памятника жертвам Холокоста на Украине

Израильский посол на Украине Йоэль Лион резко высказался в адрес вандалов, осквернивших памятник жертвам Холокоста в Николаевской области на Украине, и потребовал привлечь виновных к ответственности.

По словам посла, повреждение монументы является «антисемитским преступлением», совершенным на почве ненависти. Свое возмущение он высказал в микроблоге Twitter.

«Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности», - написал Йоэль Лион.

О повреждении памятного знака жертвам Холокоста, установленного в селе Богдановка Николаевской области Украины, в полицию накануне – в воскресенье 15 сентября сообщили местные жители.

Полиция по факту произошедшего возбудила два уголовных дела, по статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.