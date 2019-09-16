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10:39   16 Сентября 2019
Россия

Селекционеры Астраханской области изменили вкус арбуза

Селекционеры Астраханской области изменили вкус арбуза

Арбузы разных цветов, форм и вкусов появились на прилавках Астраханской области, сообщил избранный губернатор региона Игорь Бабушкин в комментарии РИА Новости 16 сентября.

«Я вот в этом году попробовал арбуз с белой мякотью и разными привкусами. Самый интересный был с привкусом ванили», — поделился он.

Глава не указал, сколько именно вкусов вывели селекционеры, однако отметил, что их ассортимент будет только расти. Жители Астраханской области уже могут их попробовать, чего нельзя сказать об остальной России.

«Необходимо несколько лет, чтобы люди узнали, что есть такой продукт и он вкусный и безопасный», — объяснил Бабушкин.

Селекционеры Астраханской области изменили вкус арбуза

Напомним, что губернатора назначили временно исполняющим обязанности руководителя региона три месяца назад. 8 сентября прошел единый день голосования, на котором Бабушкин победил с более чем 75 процентов поддержки.

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Автор: Анна Манц
#астраханская область #вкус #арбузы #бабушкин

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