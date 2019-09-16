Путин поприветствовал участников международного теннисного турнира St. Petersburg Open

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов международного теннисного турнира St. Petersburg Open. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Такие масштабные, впечатляющие проекты привлекают заинтересованное внимание большого количества людей, способствуют популяризации тенниса, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни, особенно среди молодежи», — отметил президент.

Он похвалил организаторов за проделанную работу. Благодаря таким мероприятиям, по мысли Путина, развивается спортивная инфраструктура и увеличивается аудитория.

Напомним, международный теннисный турнир проводится с 1995 года. С 2015 года он относится к серии ATP 250. В этом году соревнования пройдут с 16 сентября по 22 сентября, призовой фонд турнира составляет 1,180 миллиона долларов.