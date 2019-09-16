Власти Астраханской области направят почти 10 миллиардов рублей на национальные проекты
Власти Астраханской области направят почти 10 миллиардов рублей на национальные проекты, об этом сообщил избранный губернатор региона Игорь Бабушкин.
По словам Бабушкина, в будущем году на национальные проекты направят 9,6 миллиарда рублей из различных источников финансирования. При этом уже 42 проекта из 52 выбранных в регионе утверждены проектным комитетом. Избранный глава региона отметил, что из этой суммы 5,4 миллиарда выделит федеральный бюджет, а около 4,2 миллиарда пойдет из бюджета Астраханской области. Кроме того, средства будут направлены из Фонда содействия реформированию ЖКХ и других источников.
На эти деньги власти планируют снести старый жилищный фонд, сформировать сеть качественных автодорог в регионе и оздоровить реку Волгу.
Отметим, что за Игоря Бабушкина в единый день голосования проголосовали 75% населения региона, таким образом избрав его на пост губернатора Астраханской области. Ранее Игорь Бабушкин сообщил, что Россия и Туркмения договорились запустить круизные туры по Каспийскому морю, проект стартует в будущем году.