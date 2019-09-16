Власти Астраханской области направят почти 10 миллиардов рублей на национальные проекты, об этом сообщил избранный губернатор региона Игорь Бабушкин.

По словам Бабушкина, в будущем году на национальные проекты направят 9,6 миллиарда рублей из различных источников финансирования. При этом уже 42 проекта из 52 выбранных в регионе утверждены проектным комитетом. Избранный глава региона отметил, что из этой суммы 5,4 миллиарда выделит федеральный бюджет, а около 4,2 миллиарда пойдет из бюджета Астраханской области. Кроме того, средства будут направлены из Фонда содействия реформированию ЖКХ и других источников.

На эти деньги власти планируют снести старый жилищный фонд, сформировать сеть качественных автодорог в регионе и оздоровить реку Волгу.

Отметим, что за Игоря Бабушкина в единый день голосования проголосовали 75% населения региона, таким образом избрав его на пост губернатора Астраханской области. Ранее Игорь Бабушкин сообщил, что Россия и Туркмения договорились запустить круизные туры по Каспийскому морю, проект стартует в будущем году.