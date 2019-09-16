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10:18   16 Сентября 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Специалисты Гидрометцентра объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице и области до 18 сентября. Причина - сильный ветер. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Желтый» уровень погодной опасности — второй из четырех. Он означает потенциально опасную погоду.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — гласит сообщение. 

Первая половина недели будет достаточно прохладная. Синоптики обещают дожди, облачность. Столбик термометра не поднимется выше 16 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #погода

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