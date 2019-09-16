«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Специалисты Гидрометцентра объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице и области до 18 сентября. Причина - сильный ветер. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Желтый» уровень погодной опасности — второй из четырех. Он означает потенциально опасную погоду.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — гласит сообщение.

Первая половина недели будет достаточно прохладная. Синоптики обещают дожди, облачность. Столбик термометра не поднимется выше 16 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.