Врачи назвали стоимость лечения Заворотнюк в клинике Москвы

Врачи назвали стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк в клинике Москвы. Как сообщает kp.ru, стоимость пребывания в больнице может достигать 20 тысяч евро.

Сумма складывается из депозита, вносимого перед тем, как человека кладут на обследование и лечение, цена может варьироваться от 5 до 8 тысяч евро. Стоимость нахождения в реанимации клиники составляет от одной тысячи евро в сутки. По сообщению источника издания, в больнице врачи оказывают помощь пациентам в любом состоянии, а в тяжелых случаях собирают консилиум и создают план по лечению.

О заболевании Анастасии Заворотнюк СМИ сообщили на минувшей неделе, при этом представители актрисы информацию не подтверждают, но и не опровергают. Российский продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы тяжелая форма рака головного мозга - глиобластома, актриса находится в клинике и подключена к аппарату по искусственной вентиляции легких. Директор Заворотнюк Стас Христов сообщил в воскресенье, 15 сентября, что ему запрещено комментировать новости о подопечной.

Поклонники актрисы в поддержку Заворотнюк запустили в интернете хештег #НастяЖиви. Экстрасенс заявила, что заболевание Анастасии Заворотнюк связано с порчей, так как ее успеху завидовали очень многие.