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10:28   16 Сентября 2019
Россия

Минздрав заканчивает работы над «высушенной» вакциной против Эболы

Минздрав заканчивает работы над «высушенной» вакциной против Эболы

Заместитель главы российского министерства здравоохранения Сергей Краевой рассказал о работе над вакцинами и лекарством против Эболы в комментарии РИА Новости в Брюсселе, где проходит Глобальный саммит по вакцинации.

«Мы закончили в этом году, по сути, двухлетнее пострегистрационное исследование вакцины в Гвинейской Республике, сейчас завершается обработка материала по результатам исследования», — сказал он.

По его словам, препарат показал хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов. Замминистра подчеркнул, что иммунитет сохраняется на уровне, достаточном для защиты от вируса, более года. Такую вакцину важно хранить при температуре 20 градусов со знаком минус.

Минздрав заканчивает работы над «высушенной» вакциной против Эболы

Вместе с тем, ведомство работает над усовершенствованной вакциной. Она имеет высушенный вид, то есть перед введением ее нужно развести. Этот препарат уже имеет более лояльные условия хранения — четыре-шесть градусов, как в бытовом холодильнике.

«Это делает ее крайне доступной и даже дает возможность наладить вторичную упаковку уже на месте ее непосредственного применения», — отметил Краевой.

Помимо этого, министерство продолжает трудиться над лекарственным препаратом против Эболы для непривитых людей.

«Это препарат, основанный на моноклональных антителах. Он тоже сейчас находится на стадии регистрации», — сказал представитель ведомства.

Минздрав заканчивает работы над «высушенной» вакциной против Эболы 

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Автор: Анна Манц
#минздрав #лекарство #вакцина #эбола

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