Минздрав заканчивает работы над «высушенной» вакциной против Эболы 

Заместитель главы российского министерства здравоохранения Сергей Краевой рассказал о работе над вакцинами и лекарством против Эболы в комментарии РИА Новости в Брюсселе, где проходит Глобальный саммит по вакцинации.

«Мы закончили в этом году, по сути, двухлетнее пострегистрационное исследование вакцины в Гвинейской Республике, сейчас завершается обработка материала по результатам исследования», — сказал он.

По его словам, препарат показал хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов. Замминистра подчеркнул, что иммунитет сохраняется на уровне, достаточном для защиты от вируса, более года. Такую вакцину важно хранить при температуре 20 градусов со знаком минус.

Вместе с тем, ведомство работает над усовершенствованной вакциной. Она имеет высушенный вид, то есть перед введением ее нужно развести. Этот препарат уже имеет более лояльные условия хранения — четыре-шесть градусов, как в бытовом холодильнике.

«Это делает ее крайне доступной и даже дает возможность наладить вторичную упаковку уже на месте ее непосредственного применения», — отметил Краевой.

Помимо этого, министерство продолжает трудиться над лекарственным препаратом против Эболы для непривитых людей.