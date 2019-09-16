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10:29   16 Сентября 2019
Весь мир

Новак заявил, что атаки на саудовские НПЗ являются угрозой энергобезопасности

Новак заявил, что атаки на саудовские НПЗ являются угрозой энергобезопасности

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак считает, что энергобезопасность может пострадать в результате инцидентов, подобным недавним атакам на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Напомним: после того, как в субботу 14 сентября йеменские повстанцы-хуситы при помощи беспилотников атаковали объекты крупнейшего экспортера нефти Саудовской Аравии и одного из трех крупнейших в стране производителей нефти, компания заявила о сокращении производства более чем в два раза – с примерно 9,8 миллионов баррелей в сутки до 5,7 миллиона баррелей.

«Объекты такие энергобезопасности, которые подвергаются таким атакам, нарушают вопросы энергобезопасности в целом, поэтому требуется, чтобы таких случаев не происходило», - сказал Новак журналистам, комментируя ситуацию.

Ранее глава Госдепертамента США Майк Помпео обвинил в атаках на саудовские нефтяные объекты Иран, заявив, что нет свидетельств того, что к нападению причастны йеменские хуситы. МИД Ирана поспешил отвергнуть подобные обвинения, назвав их ложью.

Новак заявил, что атаки на саудовские НПЗ являются угрозой энергобезопасности

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Автор: Александр Люблинский
#политика #саудовская аравия #атака #весь мир #хуситы #нпз #энергобезопасность

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