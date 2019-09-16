Новак заявил, что атаки на саудовские НПЗ являются угрозой энергобезопасности

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак считает, что энергобезопасность может пострадать в результате инцидентов, подобным недавним атакам на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Напомним: после того, как в субботу 14 сентября йеменские повстанцы-хуситы при помощи беспилотников атаковали объекты крупнейшего экспортера нефти Саудовской Аравии и одного из трех крупнейших в стране производителей нефти, компания заявила о сокращении производства более чем в два раза – с примерно 9,8 миллионов баррелей в сутки до 5,7 миллиона баррелей.

«Объекты такие энергобезопасности, которые подвергаются таким атакам, нарушают вопросы энергобезопасности в целом, поэтому требуется, чтобы таких случаев не происходило», - сказал Новак журналистам, комментируя ситуацию.

Ранее глава Госдепертамента США Майк Помпео обвинил в атаках на саудовские нефтяные объекты Иран, заявив, что нет свидетельств того, что к нападению причастны йеменские хуситы. МИД Ирана поспешил отвергнуть подобные обвинения, назвав их ложью.