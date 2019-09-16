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Песков не исключил, что Путин на встречах в Анкаре обсудит атаки на саудовские НПЗ

Песков не исключил, что Путин на встречах в Анкаре обсудит атаки на саудовские НПЗ

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9:49   16 Сентября 2019
Россия

Песков не исключил, что Путин на встречах в Анкаре обсудит атаки на саудовские НПЗ

Песков не исключил, что Путин на встречах в Анкаре обсудит атаки на саудовские НПЗ

Российский президент Владимир Путин может обсудить с коллегами из Ирана Хасаном Роухани и Турции Тайипом Эрдоганом атаки на саудовские нефтеперерабатывающие предприятия Saudi Aramco, заявил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков 16 сентября.

Напомним, что встреча пройдет в турецкой Анкаре. Он отметил, что отдельно этот вопрос не запланирован, однако на таких мероприятиях традиционно проходит обсуждение самых актуальных тем.

«Можно предположить, что эта тема будет затронута», — отметил Песков.

Песков не исключил, что Путин на встречах в Анкаре обсудит атаки на саудовские НПЗ

В ночь на 14 сентября десять беспилотников атаковали заводы нефтяной компании Saudi Aramco, которые находятся на востоке Саудовской Аравии. В частности, нападению подверглись предприятие в районе Хурайс, где располагается второе по величине месторождение нефти в королевстве, и крупнейший в мире комплекс у города Абкаик. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Песков указал, что Саудовская Аравия в скором времени будет восстанавливать объемы добычи нефти.

«Поэтому надо просто дождаться, как это получится у саудитов, и дальше очень внимательно следить за развитием событий на нефтяном рынке», — добавил он.

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #нападение #саудовская аравия #анкара #нпз

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