Песков не исключил, что Путин на встречах в Анкаре обсудит атаки на саудовские НПЗ

Российский президент Владимир Путин может обсудить с коллегами из Ирана Хасаном Роухани и Турции Тайипом Эрдоганом атаки на саудовские нефтеперерабатывающие предприятия Saudi Aramco, заявил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков 16 сентября.

Напомним, что встреча пройдет в турецкой Анкаре. Он отметил, что отдельно этот вопрос не запланирован, однако на таких мероприятиях традиционно проходит обсуждение самых актуальных тем.

«Можно предположить, что эта тема будет затронута», — отметил Песков.

В ночь на 14 сентября десять беспилотников атаковали заводы нефтяной компании Saudi Aramco, которые находятся на востоке Саудовской Аравии. В частности, нападению подверглись предприятие в районе Хурайс, где располагается второе по величине месторождение нефти в королевстве, и крупнейший в мире комплекс у города Абкаик. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Песков указал, что Саудовская Аравия в скором времени будет восстанавливать объемы добычи нефти.