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9:46   16 Сентября 2019
Россия

Подозреваемого в убийстве росгвардейца арестовали на Сахалине

Подозреваемого в убийстве росгвардейца арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский горсуд в понедельник утром отправил под арест подозреваемого в совершенном ранее убийстве сотрудника Росгвардии.

Об этом журналистам сообщил представитель прокуратуры Сахалинской области.

Ранее в Управлении Росгвардии Сахалинской области рассказали о гибели росгвардейца, который скончался от ножевых ранений, полученных от мужчины, которому он сделал замечание и напомнил о недопустимости курения в общественных местах.

«Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя», - говорится в заявлении областной прокуратуры.

Как уточнили в Следственном комитете по региону, подозреваемый – ранее судимый местный житель. В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

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Автор: Александр Люблинский
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