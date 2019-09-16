Мотоциклисты Москвы закроют сезон на мотофестивале 21 сентября

Мотоциклетный сезон закроют в Москве 21 сентября — в день ежегодного осеннего мотофестиваля, сообщили на сайте мэра и правительства столицы 16 сентября.

Ожидается, что минимум шесть тысяч байкеров проедут от проспекта Сахарова по Садовому кольцу и обратно. Старт заезда состоится в 11.30, а уже в полдень начнется праздничная программа, в которой поучаствуют музыканты и спортсмены.

Глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что гости события смогут ближе познакомиться с мотокультурой и попробовать себя в управлении мотоциклом.

«А также просто послушать живую музыку и хорошо провести время» — добавил он.

Напомним, что первое подобное мероприятие состоялось в 2017 году. С тех пор его проводят дважды в год. Согласно данным, участниками становятся от четырех до шести тысяч байкеров, а зрителями — десятки тысяч людей.