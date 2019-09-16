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9:06   16 Сентября 2019
Россия

ЦБ увидел в «СоцАгроФинансе» внешние признаки финансовой пирамиды

ЦБ увидел в «СоцАгроФинансе» внешние признаки финансовой пирамиды

Центральный банк России нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний «СоцАгроФинанс», сообщил глава Департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях в комментарии РИА Новости на полях Международного банковского форума «Банки России — XXI век» 16 сентября.

Он отметил, что учреждение по большей части ориентировано на пенсионеров и дает агрессивную рекламу. К тому же, у него есть реферальная программа. Это значит, что группа компании, по сути, работает по принципу сетевого маркетинга.

«Всех, кого привлекали,… привлекали под обещание высокой доходности, на сайте и в своих материалах заявляли, что они, во-первых, принимают вклады, а вклады может принимать только кредитная организация. Во-вторых, они гарантируют доходность по этим вкладам, что тоже не может быть правдой. Они прикрывались якобы инвестициями в сельскохозяйственный бизнес», — сказал Лях.

Глава департамента отметил, что Центробанк давно обратил внимание на деятельность «СоцАгроФинанс», однако ранее она была «в спящем режиме» больше года. Сейчас же организация «проснулась».

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Автор: Анна Манц
#цб #финансовая пирамида

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