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8:50   16 Сентября 2019
Россия

Роскачество пояснило, как правильно знакомиться с этикеткой товара

Роскачество пояснило, как правильно знакомиться с этикеткой товара

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно читать маркировку товара. Советы опубликовали на сайте службы 16 сентября.

В первую очередь, в составе продукта первым указывается тот ингредиент, чья массовая доля больше. Остальные перечисляются по принципу убывания. Вместе с тем, грибы, злаки, овощи, орехи, пряности, специи, фрукты и ягоды могут быть напечатаны в любой последовательности. Название продукта — это точная его характеристика, в которой могут быть указаны физические свойства объекта или специальные способы обработки.

Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» обязывает производителя указывать на этикетке продукта его наименование, состав, вес или количество, дату изготовления, срок годности, в том числе и после вскрытия упаковки, условия хранения, наименование и местоположение изготовителя, рекомендации по использованию, пищевую ценность, использование ГМО и единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС.

Роскачество пояснило, как правильно знакомиться с этикеткой товара

Этикетка также обязана содержать данные об аллергенах и ингредиентах, которые противопоказаны при некоторых заболеваниях. Если же при изготовлении использовали пищевые добавки, то важно указать их предназначение. В документе прописана и обязательная отметка насчет красителей, способных повлиять на активность и внимание детей.

Предупреждение «Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией» показывает, что безалкогольный напиток содержит кофеин или другие растения и экстракты с тонизирующим эффектом в размере более 150 миллиграмм на литр.

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Автор: Анна Манц
#товар #роскачество #маркировка

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