Церемония поднятия российского флага на Паралимпиаде в Токио состоится 23 или 24 августа

Церемония поднятия флага РФ в Деревне спортсменов Паралимпийских игр 2020 года в Токио состоится 23 или 24 августа, рассказал шеф миссии российской сборной на Играх, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков по завершении рабочей поездки в японскую столицу.

Он сообщил, что в Токио на пленарных заседаний рассматривались вопросы размещения сборных в Деревне спортсменов, питание, безопасность и так далее. Российская делегация на Паралимпиаде, предположительно, составит порядка 500 человек, включая 300 спортсменов. Сборная России прилетит на Игры 18 августа 2020 года, к открытию деревни. Однако группа из семи человек вылетит на в Токио заранее, чтобы решить вопросы размещения, автотранспорта, связи.

Рожков добавил, что россияне будут соревноваться в 18–20 видах спорта в зависимости от прохождения квалификации.

Паралимпийские игры стартуют в Токио 25 августа и продлятся до 6 сентября.