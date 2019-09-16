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8:24   16 Сентября 2019
Россия

Джеки Чан на русском языке признался в любви поклонникам из России

Джеки Чан на русском языке признался в любви поклонникам из России

Актер Джеки Чан записал видеообращение-извинение перед российскими поклонниками за то, что не смог посетить в Москве премьеру фильма «Тайна печати дракона». Материал транслировал телеканал CGTN 16 сентября.

Напомним, что событие состоялось еще в среду, 11 сентября в столичном кинотеатре «Октябрь». Во вторник расписание Чана претерпело изменения, так что визит в город стал невозможен.

В обращении он на английском языке поприветствовал друзей и поклонников из русскоязычных регионов и отметил, что не смог приехать в столицу России «по ряду причин». Он извинился, а после продублировал на русском языке:

«Прошу прощения».

Джеки Чан на русском языке признался в любви поклонникам из России

Актер вспомнил, что в социальных сетях ему нередко пишут признания в любви и указал, что любит всех в ответ.

«Я вас люблю!», — с улыбкой воскликнул он по-русски.

Кроме этого, каскадер поздравил российскую сторону с 70-летием дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Он пожелал, чтобы дружба двух стран жила вечно.

«Тайна печати дракона» стала второй частью франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина. Первая носит название «Вий 3D» и снята по мотивам повестей русского писателя Николая Гоголя.

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Автор: Анна Манц
#россия #джеки чан #извинение

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