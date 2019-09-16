Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике полностью перешел на ЗРК С-400

Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике полностью переоснащен новыми системами ПВО С-400, личный состав подготовлен к работе с ними, рассказал глава пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Отмечается, что зенитный ракетный полк дислоцируется на острове Южный архипелага Новая Земля. Системы, подобные ЗРК С-400, успешно эксплуатируются в арктических условиях и уже несколько лет обороняют российские рубежи в Кольском Заполярье.