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8:23   16 Сентября 2019
Россия

Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике полностью перешел на ЗРК С-400

Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике полностью перешел на ЗРК С-400

Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике полностью переоснащен новыми системами ПВО С-400, личный состав подготовлен к работе с ними, рассказал глава пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Отмечается, что зенитный ракетный полк дислоцируется на острове Южный архипелага Новая Земля. Системы, подобные ЗРК С-400, успешно эксплуатируются в арктических условиях и уже несколько лет обороняют российские рубежи в Кольском Заполярье.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #арктика #с-400

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