Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском

Автобус с пассажирами съехал в кювет в Красноярском крае, пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с автобусом в Сухобузимском районе.

По предварительной информации, водитель ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и в движении съехал в кювет слева.

В момент инцидента в автобусе были 23 человека. В результате 11 пассажиров были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель автобуса был трезв. Полиция проводит доследственную проверку.

Аналогичный инцидент произошел в субботу в Вологодской области. Автобус с двадцатью пассажирами съехал в кювет, в результате чего пострадали четыре человека.