СМИ узнали план объединения экономик Белоруссии и России

Правительства Белоруссии и России намерены создать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Отмечается, что стороны намерены унифицировать учет собственности, и почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух ЦБ, ввести единый регулятор нефтегазового рынка и электроэнергетики, а также установить гармонизированное регулирование отраслей со стороны властей.

Издание подчеркивает, что такая степени экономической интеграции выше, чем у ЕС. Подчеркивается, что с 2022 года речь может идти фактически о конфедеративном государстве, при котором равноправия партнерства не будет, поскольку российская экономика в 29 раз крупнее белорусской.

В конце минувшего года Москва и Минск договорились о создании рабочей группы и урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.