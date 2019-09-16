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7:29   16 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

СМИ узнали план объединения экономик Белоруссии и России

СМИ узнали план объединения экономик Белоруссии и России

Правительства Белоруссии и России намерены создать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Отмечается, что стороны намерены унифицировать учет собственности, и почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух ЦБ, ввести единый регулятор нефтегазового рынка и электроэнергетики, а также установить гармонизированное регулирование отраслей со стороны властей.

Издание подчеркивает, что такая степени экономической интеграции выше, чем у ЕС. Подчеркивается, что с 2022 года речь может идти фактически о конфедеративном государстве, при котором равноправия партнерства не будет, поскольку российская экономика в 29 раз крупнее белорусской.

В конце минувшего года Москва и Минск договорились о создании рабочей группы и урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.

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Автор: Олег Королев
#россия #белоруссия #союзное государство

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