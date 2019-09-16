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7:53   16 Сентября 2019
Весь мир

Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией

Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией

Греческая делегация приехала в Крым для обсуждения нескольких проектов в области культуры, рассказал президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей» Одиссей Пипия.

«В Крым с культурной миссией прибыла делегация из Греции. В рамках визита мы обсудим вопросы реализации совместного международного проекта, который включает в себя съемку серии документальных фильмов, — сообщил он.

Пипия уточнил, что кино будет посвящено истории греков Крымского полуострова.

Среди троих делегатов — бывший замминистра обороны Греции, зампред Международной ассоциации «Друзья Крыма» Константинос Ираклис Исихос.

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Автор: Мария Милкевич
#крым #греки

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