Военные экологи собрали более двухсот тонн металлолома в Охотском море

Российские военные экологи завершили сезон очистки от металлолома острова Большой Шантар в Охотском море и острова Врангеля в Арктике, сообщает пресс-служба ВВО в понедельник.

Отмечается, что военные экологи спрессовали более 1,7 тысячи единиц пустых металлических бочек общим весом почти 55 тонн на острове Большой Шантар, а также разобрали одно ветхое строение. На острове Врангеля было собрано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, а также проведена рекультивация около двух гектаров земли.

Ожидается, что с острова Врангеля планируется вывести металлолом до конца года, с острова Большой Шантар - в следующем году.

Работы по очистке островов из-за климата возможны только в течение нескольких летних месяцев.

Остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом наследия ЮНЕСКО. На острове Большой Шантар учрежден заповедник «Шантарские острова».