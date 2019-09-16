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7:02   16 Сентября 2019
Россия

Военные экологи собрали более двухсот тонн металлолома в Охотском море

Военные экологи собрали более двухсот тонн металлолома в Охотском море

Российские военные экологи завершили сезон очистки от металлолома острова Большой Шантар в Охотском море и острова Врангеля в Арктике, сообщает пресс-служба ВВО в понедельник.

Отмечается, что военные экологи спрессовали более 1,7 тысячи единиц пустых металлических бочек общим весом почти 55 тонн на острове Большой Шантар, а также разобрали одно ветхое строение. На острове Врангеля было собрано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, а также проведена рекультивация около двух гектаров земли.

Ожидается, что с острова Врангеля планируется вывести металлолом до конца года, с острова Большой Шантар - в следующем году.

Работы по очистке островов из-за климата  возможны только в течение нескольких летних месяцев.

Остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом наследия ЮНЕСКО. На острове Большой Шантар учрежден заповедник «Шантарские острова».

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Автор: Олег Королев
#экология #вво

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