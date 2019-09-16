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6:54   16 Сентября 2019
ЧП

Четыре воздушных судна отправятся на поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter

Четыре воздушных судна отправятся на поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter

Четыре борта будут привлечены к поискам пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter, из Якутска готов отправиться Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Утром 15 сентября поступила информация, что перестал выходить на связь Eurocopter с пилотом и двумя пассажирами на борту, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах, не выходит на связь. В воскресенье на поиски отправились два вертолета, они изучили с воздуха 220 квадратных километров. Результатов пока нет, в том числе, по причине плохой погоды и отсутствия сведений о плане полета.

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Автор: Мария Милкевич
#вертолет #якутия

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