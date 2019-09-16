СК возбудил уголовное дело после пожара с восемью жертвами в Красноярске

После пожара в жилом доме в Красноярске, жертвами которого стали восемь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на управление СКР по Красноярскому краю.

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Гусарова, на третьем этаже. К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в числе погибших - хозяева и гости квартиры, в числе которых - четверо детей. Основная версия - короткое замыкание. По словам специалиста, старая проводка не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов.

По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи работают на месте инцидента.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах края в свою очередь сообщил, что при пожаре погиб прокурор города Лесосибирска, его семья и семья его сестры.